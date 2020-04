SEREN DEL GRAPPA - Incendio in una abitazione nel Feltrino: una vittima. Muore per il fumo sprigionatosi nel suo appartamento a Rasai di Seren del Grappa. L'episodio è accaduto questa mattina, la vittima è un anziano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino di via Bagnols sur Ceze e i carabinieri della locale stazione. Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA