Stazione di Feltre ad accesso limitato per tre settimane. Il cantiere dell’Altanon colpisce ancora ed è un altro “ko” per la viabilità. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato dei ritardi legati ai lavori di riqualificazione del terminal delle corriere che finiranno ben dopo l’inizio dell’anno scolastico e che, ora, obbligano i mezzi pubblici a raggiungere il piazzale provvisorio che si trova quasi all’altezza dell’Istituto Canossiano.

CATTIVE NOTIZIE

Ieri un’altra notizia nera per la viabilità locale. La dirigente del settore Gestione del Territorio, Enrica De Paulis, ha comunicato alcune limitazioni che entreranno in vigore dalla prossima settimana e che saranno destinate a creare ulteriori disagi agli automobilisti. I lavori saranno realizzati lungo viale Monte Grappa, la strada parallela alla stazione, e permetteranno di rifare le asfaltature, realizzare il marciapiede in porfido che collegherà il terminal con il complesso dell’Altanon, e sistemare le fioriere. Questo porterà a una chiusura parziale della strada che diventerà a senso unico dalle 8 di mercoledì prossimo fino alle 18 di venerdì 25 settembre. Potranno percorrerla solo coloro che arriveranno da via Piave o che si troveranno già su viale Monte Grappa in direzione del supermercato Lidl.

SOLO CARICO-SCARICO

Inoltre sarà vietato sostare davanti all’unica fetta di asfalto che rimarrà disponibile, quella davanti al bar Buffet della stazione, con esclusione di breve fermate per carico-scarico e per l’accompagnamento di persone che devono prendere il treno. Una volta percorsa viale Monte Grappa fino alla rotonda gli automobilisti dovranno prendere la prima uscita a destra e poi decidere se continuare sulla stessa strada o svoltare a sinistra verso l’Istituto Canossiano o lo stesso Lidl.

L’ECCEZIONE

Soltanto gli autobus, invece, potranno girare a sinistra all’incrocio tra via Piave e viale Monte Grappa o, all’altezza della rotatoria “Canossiana”, proseguire verso il parcheggio provvisorio delle corriere. Lunedì la ditta Mu. Bre Costruzioni, incaricata dell’esecuzione dei lavori, posizionerà la segnaletica stradale necessaria. Tutto il traffico diretto da Trento verso Belluno-Treviso e stazione dei treni, giunto all’altezza della rotonda “Vignigole”, sarà deviato lungo via Vignigole, via XIV Agosto, via Mazzini, via Rizzarda, via Bagnols sur Ceze, etc.

IL DUBBIO

La domanda che sorge spontanea riguardo ai nuovi lavori legati all’Altanon è la tempistica: non potevano essere programmati prima, quando le scuole erano chiuse? «Lo abbiamo fatto – ha spiegato la dirigente De Paulis – Ma siamo stati sommersi da un insieme di ritardi imprevedibili. A partire dai lavori su via Piave, rallentati dal maltempo, o da quelli sul piazzale della stazione su cui non avevamo ricevuto l’autorizzazione della Rfi (Rete ferroviaria italiana). Inoltre Dolomitibus, il maggior protagonista del terminal che stiamo realizzando, ci ha chiesto modifiche sostanziali al progetto che avevamo presentato e che è stato rifatto quasi da zero».

PRONTI AD AGGIUSTARE IL TIRO

I lavori su viale Monte Grappa sono divisi in tre fasi. Mercoledì inizierà il primo e a seguire gli altri. «Rimane una piccola preoccupazione per la ripartenza delle scuole – ha concluso la De Paulis –. Mi riferisco, per esempio, all’assembramento di ragazzi che si potrebbe creare sul piazzale provvisorio delle corriere. Ma affronteremo un problema alla volta e aggiusteremo il tiro man mano».

