Belvedere e teatro La Sena, il centro storico si fa bello

FELTRE - Ha cambiato volto la facciata di Palazzo Pretorio a Feltre, restaurata nell'ambito della riqualificazione dello sbarco del Belvedere. Un lavoro certosino quello che è stato fatto dalla ditta appaltatrice e che ha dato dignità ad un edificio che ospita il municipio e soprattutto che si trova nel centro storico della città. Ed è proprio puntando ad una migliore estetica e ad un miglior inserimento nel contesto del centro storico che è stata fatta una variante al progetto del teatro de la Sena: il blocco che ospita scale ed ascensori avrà un minor impatto visivo.



IL PROGETTO

L'amministrazione comunale feltrina ha dato avvio ad un progetto di riqualificazione della zona del Belvedere, con la nuova terrazza panoramica che accoglierà coloro che salgono in cittadella con gli ascensori. Con la fine del cantiere infatti si dirà addio alle vecchie reti arancioni e il degrado che caratterizzava quell'angolo del centro storico e si lascerà spazio ad una struttura moderna e di nuova concezione. Una progettualità che è stata nell'ultimo anno molto discussa e, per questo, la curiosità di vedere il risultato finale è tanta. Nell'ambito dello stesso progetto è poi stato deciso di restaurare le facciate nord e ovest del palazzo del municipio, con la ricomposizione delle crepe, il recupero degli affreschi presenti e la riqualificazione generale delle facciate. Ma qual è lo stato di avanzamento del cantiere? «Per quanto riguarda il Belvedere sono state concluse la parte di restauro conservativo, relativo soprattutto alla facciata dove sono state tolte le impalcature, e le opere di consolidamento e pavimentazione spiega l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco -. Il cantiere verrà sospeso a breve per l'inverno e ripreso appena il meteo lo permette (indicativamente a marzo). Nel frattempo in officina vengono eseguite le strutture relative alla seconda parte dell'intervento, ovvero quelle relative alla struttura esterna e alla pensilina di copertura, che verranno installate appunto in primavera». In questi giorni l'amministrazione comunale sta definendo i dettagli per la riapertura degli ascensori, chiusi dallo scorso giugno proprio per permettere l'esecuzione di questo cantiere.



IL TEATRO

Come ormai ben sappiamo, al teatro de la Sena è in corso il cantiere di adeguamento alle normative che consentirà, una volta completato, di poter utilizzare il teatro al pieno della sua capienza, ossia 300 posti. I lavori principali consistono nella realizzazione di un blocco esterno al palazzo storico che ospiterà la scala di emergenza e due ascensori. Si tratta sia di vie d'esodo nel caso in cui ci fosse un'emergenza sia anche per consentire la piena fruibilità dei palchetti superiori e della loggetta. Inoltre, grazie all'ascensore, sarà possibile l'accesso al teatro anche alle persone con ridotta mobilità. Per quanto riguarda lo stato del cantiere «è in corso una variante che comporterà, d'intesa con la Sovrintendenza, alcune significative migliorie estetiche che riguardano la scala esterna, gli ascensori e l'attacco sul cortile via Beccherie» ha spiegato l'assessore Del Bianco. Attualmente è in corso la relativa contabilità; appena terminata sarà approvato il progetto di variante, con l'obiettivo di concludere il cantiere entro il mandato. Migliorie che sono state proposte dalla Sovrintendenza in tempi recenti, quando c'è stato un cambio tra il personale, e che l'amministrazione ha deciso di accogliere in quanto migliorative rispetto al progetto precedente.



LA PROBLEMATICA

Questo cantiere, come un po' tutti quelli in essere a Feltre ma in generale a livello nazionale e non solo, risente dell'ormai nota problematica legata ai tempi e ai prezzi per il reperimento di alcuni materiali. Un problema che non incide solo sulle tasche del comune ma anche sui tempi di conclusione dei cantieri.