FELTRE - C’è ancora in piedi la causa civile per le fioriere nella corte comune. Poi è pendente l’ordinanza sollecitata al Comune per eliminare il pollaio. Ed un’esecuzione per togliere una cappa e chiudere una finestra. Sembra non avere fine la battaglia intrapresa a suon di carte bollate contro Diana De Paoli dal vicino, con cui la donna condivide una corte tra le abitazioni a Lasen. La 66enne non ce la fa più. Anche se accanto ha da sempre il suo avvocato, Liuba D’Agostini, sembra ormai non vedere fine in questa vicenda che le sta rovinando la vita. È disperata tanto da pensare anche a chiedere aiuto all’Europa perché l’incubo in cui è entrata quando è andata da abitare nella casa di famiglia in comune di Feltre, sembra infinito. Non vuole sentire ragioni invece il vicino, veneziano di Marcon, che non si ferma. In mezzo tra i due 10 anni di guerra nelle aule di tribunale con una trentina di cause ed un mutuo contratto sulla pensione dalla De Paoli: soldi che servono per pagare 20mila euro di spese legali al vicino, come da condanna del giudice in uno dei procedimenti.



L’ULTIMA QUERELA

L’uomo, non pago delle cause civili, è arrivato anche a sporgere querela contro la donna, che era apparsa in una intervista televisiva. De Paoli infatti, che ha denunciato il vicino per stalking giudiziario per ben due volte (in entrambi i casi terminate con l’archiviazione), era stata contattata dalla trasmissione La Vita in Diretta di Raiuno. Ai microfoni della televisione aveva raccontato la sua storia. L'uomo si è sentito diffamato e ha denunciato. Il gip Alberto Scaramuzza del Tribunale di Venezia (competenza radicata in base alla residenza dell’uomo) ha archiviato. «Indubbia l’esistenza di un interesse pubblico - dice il giudice nell’archiviazione - di una notizia afferente alle modalità di uso del sistema giudiziario come modalità ordinaria per la risoluzione dei conflitti persistenti tra le parti». Insomma è interessante per l’opinione pubblica il fatto che si decida di risolvere i problemi tra vicini facendo contini ricorsi al Tribunale.



LO SFOGO

«Non ce la faccio più», dice De Paoli alle prese con nuove grane giudiziarie. «Ogni volta che vedo la busta verde - racconta mi viene l’ansia. Quando passa il postino temo che siano nuove cause. Non si può vivere così è una vera e propria persecuzione: fermatelo». Inutili le due denunce per stalking giudiziario: la procura di Belluno ha archiviato ritenendo che non vi fosse il reato. E intanto le cause crescono ancora e la donna, che ha già sistemato il balcone di casa, come da ordinanza sollecitata dal vicino, si ritrova con un’altra lunga lista di demolizioni e lavori da fare.



IN TRIBUNALE

Persino nelle aule di giustizia un giudice ha detto di fronte all’ennesima causa del vicino litigioso: «Pensa che il tribunale non abbia niente da fare?». Eppure ora si sta affrontando, ad esempio, una causa civile sulle piantine al centro della corte comune di quelle case a Lasen. Berto ha intimato a De Paoli di toglierle perché con così tanti vasi di fiori non riesce a girarsi con l’automobile. «Posso dire, senza esagerare, che metà di questi dieci anni che ho vissuto a Feltre li ho passati in Tribunale», spiega De Paoli. E persino il poggiolo di casa è stato sistemato dopo una lunga battaglia di fronte ai giudici. C’era un’ordinanza sindacale dimenticata per anni dal Comune di Feltre che non era mai stata eseguita. Ebbene il vicino l’ha rispolverata e l’ha fatta valere con ricorso al Tar, in cui ha trascinato lo stesso Municipio che ha rischiato una condanna. Ora nel suo mirino è finito il pollaio della madre deceduta di De Paoli, oltre ad una cappa e una finestra di quella casa vicina che proprio non gli va giù. «Qualcuno mi aiuti», chiede disperata la donna.