Il rifugio segreto per donne maltrattate: la casa in località nascosta ha accolto tre vittime

FELTRE Il Covid non frena l’attività dello sportello Donna di Feltre che ha continuato a dare supporto alle donne vittime di violenza del F eltrino , anche se c’è stata una lieve flessione di coloro che hanno contattato il centro. Ma il 2020 ha portato anche una novità importante, ossia l’apertura di un rifugio ad indirizzo segreto che ha già ospitato tre donne. L’attivazione dello sportello Donna di Feltre, avvenuta nel 2016, è stata fortemente voluta per dare un servizio alle donne del F eltrino che altrimenti avrebbero fatto fatica, proprio per la condizione di vita, ad arrivare fino al capoluogo.

A snocciolare i dati è stata la responsabile del centro antiviolenza di Belluno , Francesca Quaglia , ieri sera, nel corso del consiglio comunale di Feltre. Nel 2020 sono state fatte 97 giornate di apertura della succursale di Feltre. Le donne che hanno contattato lo sportello sono state 22 mentre quelle seguite 32. « Sono cresciuti i colloqui telefonici (226 quelli fatti complessivamente) in quanto abbiamo dovuto adeguarci alle normative e fare i colloqui telefonici; in presenza solo i casi più gravi », ha spiegato la Quaglia. Proseguendo nei dati, i colloqui personali 31, le consulenze legali 17, i colloqui di orientamento al lavoro 10. Dall’apertura nel 2016 a oggi il numero complessivo delle attività svolte dal centro antiviolenza è aumentato del 59%. La maggior parte di coloro che infliggono violenza sono italiani, e solitamente legati da una relazione affettiva con la vittima. Il Covid ha chiaramente inciso anche sullo sportello.