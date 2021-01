FELTRE (BELLUNO) - Non era esattamente un insospettabile. L'accusa che pende sul bellunese, finito al carcere di Baldenich, è però pesantissima: detenzione di materiale pedopornografico. In qualche occasione i suoi atteggiamenti, notati in diversi comuni della provincia, avevano già attirato su di lui gli sguardi dei cittadini che avevano inviato le segnalazioni alle varie stazioni dei carabinieri. «I suoi atteggiamenti - spiegano i vertici locali dell'Arma - non erano penalmente rilevanti ma erano comunque apparsi strani agli occhi delle persone che li avevano visti». Non è chiaro in cosa consistessero gli atteggiamenti che hanno fatto scattare il campanello d'allarme, ma è certo che siano stati sufficienti a spingere più di qualcuno ad impugnare il telefono e a chiedere aiuto. I dettagli che trapelano sulla vicenda sono misurati, anche per la gravità delle accuse che gli vengono rivolte al 48enne finito in manette.



L'INDAGINE

«Dopo averlo individuato - ricostruisce il colonnello Marco Stabile - i militari del feltrino iniziavano una attività conoscitiva sul soggetto, acquisendo elementi che presumibilmente lo riconoscevano nel settore della pedopornografia». A quel punto i carabinieri hanno avvisato la procura distrettuale di Venezia che si occupa di questo genere di reati. I magistrati veneziani hanno quindi autorizzato la perquisizioni domiciliare. Il controllo effettuato sul materiale informatico dell'uomo ha così permesso di rinvenire e sequestrare oltre 5000 fotografie «dal contenuto - spiega l'Arma - chiaramente pedopornografico», scatti custoditi in vari apparati informatici. Una mole di scatti e filmati, con minori protagonisti, che potrebbe bastare per contestare anche l'aggravante prevista per chi detiene una grande quantità di materiale.



IN CELLA

Dopo aver terminato l'aspetto burocratico i carabinieri lo hanno accompagnato in carcere a Belluno. Ieri mattina, davanti al Giudice per le indagini preliminari è stato convalidato l'arresto. Contestualmente il gip si è anche espresso sulla misura cautelare: il 48enne dovrà rimanere in carcere. Il lavoro delle forze dell'ordine dovrà a questo punto appurare come l'uomo si sia procurato quegli scatti e se ci siano altre persone coinvolte in questa vicenda. Al momento i carabinieri avrebbero escluso che sia stato proprio l'uomo a realizzare quegli scatti raccapriccianti. Un esimente, certo, ma solo dal punto di vista del codice penale.

Andrea Zambenedetti

