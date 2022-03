FELTRE - Al via domani i lavori al Parco della Rimembranza di Feltre. Parallelamente, la giunta comunale ha approvato questa settimana il progetto definitivo della sistemazione dell’area che sarà candidato ai fondi del Pnrr; se tutto andrà come previsto, il taglio del nastro è previsto per il 2024. Il progetto di rinascita del Parco della Rimembranza è stato presentato dalla responsabile del settore urbanistica di Feltre Enrica De Paulis. “Questo è un Parco che ha tre funzioni: di memoria, di aggregazione e di gioco. Dal punto di vista della memoria, realizzeremo un doppio filare di alberi tutto intorno il perimetro del Parco ed è prevista la riproposizione dell’impianto a croce dei vialetti, giocando sulla centralità della fontana”. Il manufatto, oggi non funzionante, avrà una nuova vita. Nel progetto è infatti prevista la rimozione di tutte le pietre che la circondano e verrà creata una panchina in pietra. E' previsto uno spruzzo centrale e, nella vasca, vi rimarranno circa una decina di centimetri con l’obiettivo che nelle calure estive i bambini vi si possano divertire senza correre rischi. “Dalle ricerche fatte è emerso che il Parco era un brolo chiuso – prosegue De Paulis -. Sarà quindi posizionata tutta la recinzione che dialoga con le geometrie dell’ingresso. La modernità si evince dal punto di vista del gioco. Saranno create delle stanze, delimitate da siepi, differenziate sia da un punto di vista della pavimentazione che per gioco che per età”. Ci saranno poi delle aree verdi e fiorite, sarà rivisto l’impianto elettrico del Parco, con la realizzazione di una colonnina dell’elettricità a disposizione delle associazioni che vorranno organizzare degli eventi, e l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Per la redazione del progetto, per nulla semplice in quanto si tratta di un sito complesso, con una valenza ambientale, storica, culturale e di aggregazione, c’è stato il coinvolgimento di vari assessorati. Da una parte manutenzioni e lavori pubblici, per cui “nel progetto abbiamo messo mano a quello che è l’aspetto della recinzione, cestini, l’impianto di videosorveglianza e il ripristino del funzionamento della fontana” sottolinea l’assessore Adis Zatta. Da un punto di vista partecipativo “c’è stato un coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni per la rigenerazione del Parco stesso. Con confronti con esperti ma anche concorsi rivolti alle scuole e ricerche storiche ed antropologiche effettuate da esperti” sottolinea l’assessore Valter Bonan che aggiunge come invece dal punto di vista ambientale “abbiamo previsto la riproposizione del doppio filare di alberi con specie nuove, attuali in funzione dei cambiamenti climatici e dell’urbanizzazione che c’è stata intorno al sito”. A prendersi a cuore fin dal giorno dopo l’uragano Vaia sono state le penne nere di Feltre. E saranno proprio loro, domani, ad aprire il cantiere con il taglio delle piante rimaste e la piantumazione dei due filari di alberi, che sono in arrivo. “Siamo molto contenti che il cantiere prenda avvio – sottolinea il presidente Ana Feltre Stefano Mariech -. In primis per la coincidenza dell’approvazione del progetto definitivo con l’avvio dei lavori che avverrà lunedì. In secondo luogo per il fatto che il comune abbia recepito tutte le indicazioni che avevamo dato, con l'obiettivo di far tornare il Parco allo splendore di un tempo, con bambini che corrono e persone che si incontrano”. Il secondo stralcio, che potrebbe partire entro l’inizio dell’estate, prevede la realizzazione della recinzione, della fontana e dei vialetti e sarà finanziato con 200mila euro del fondo comuni di confine. L’ultimo stralcio, che comprende tutte le altre lavorazioni, sarà finanziato, auspicabilmente, con il Pnrr. Il costo dell’intero progetto è di 600mila euro.