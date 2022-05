FELTRE Entro l’estate il tetto del Santuario dei santi martiri Vittore e Corona sarà messo in sicurezza. Ma i progetti per la riqualificazione della struttura in cima al Monte Miesna sono tanti. Tra questi, ci sono la messa in sicurezza sismica della Casa d’accoglienza, l’efficientamento energetico della Casa, il restauro della cosiddetta Casa del Dazio Vecchio ai piedi della rupe, in parte crollata e il restauro dei capitelli sull’omonimo sentiero. In stand by la sistemazione della strada che porta al santuario a causa dei costi di materie prime e difficoltà di reperimento dei materiali stessi. Bloccata dalla Soprintendenza invece la realizzazione del parcheggio presso il cimitero, che avrebbe dato ordine e decoro all’area.

LA COPERTURA

Un primo tassello per la riqualificazione del santuario è stato posato. Il rettore del santuario don Sergio Dalla Rosa spiega: «Negli ultimi tre anni abbiamo sentito notizie preoccupanti sul tetto delle Basilica, che soffriva di infiltrazioni d’acqua molto pericolose. Ci siamo mossi chiedendo contributi ovunque e alla fine siamo riusciti ad ottenere 35mila euro dalla Regione del Veneto e 86mila 575 euro dalla Conferenza Episcopale. Abbiamo predisposto il progetto con l’architetto Gianni Moretta, che ha avuto tutte le approvazioni necessarie e abbiamo interpellato tre ditte serie per l’esecuzione dei lavori, che, in base alle indicazioni della Regione, dovranno essere conclusi entro il prossimo settembre». Una ditta si è ritirata perché non in grado di rispettare i tempi. Tra le altre due che hanno presentato preventivi simili, è stata scelta la Setgar, una ditta di Arsié, quindi locale, che ha lavorato bene sul tetto della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Feltre che inizierà i lavori a luglio per finirli in agosto.

IL PARCHEGGIO

Bloccato invece il progetto di realizzazione di un parcheggio ai piedi della scalinata. L’architetto Ornella Bertelle di Santa Giustina aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un parcheggio sotto la solenne scalinata d’accesso al Santuario, che sarebbe servito sia per il Santuario che per il vicino cimitero. «Il Comune di Feltre aveva assicurato che si sarebbe accollato metà della spesa – spiega don Sergio -. Sembrava cosa fatta, ma in un sopralluogo della Soprintendenza ai Beni Ambientali, una giovane architetta funzionaria dell’Ufficio, si è scagliata contro l’idea mandando poi una missiva scritta in cui raccomandava di pulire le caditoie esistenti e studiare come convogliare le acque meteoriche. Di parcheggio neanche parlarne. La cosa è dispiaciuta sia a noi che al Comune, ma la Soprintendenza ha potere insindacabile. Quindi abbiamo deciso di soprassedere. Le auto continueranno ad essere messe dove c’è posto senza ordine».

LA STRADA

Stop, ma temporaneo, per l’asfaltatura della strada che porta al santuario. Il comune ha infatti finanziato ed appaltato l’asfaltatura del tracciato ma a causa della costo dei materiali ed alle difficoltà nel reperimento delle materie prime, non è stato possibile farlo prima delle celebrazioni del Patrono. L’intervento sarà comunque fatto a breve. Come a breve sarà installato nei pressi del Capitello dell’Angelo almeno un punto luce fotovoltaico.

I FONDI?

Il rettore don Sergio afferma infine che «l’onorevole Dario Bond, presidente del Comitato dei cosiddetti “Fondi di confine» è arrivato in visita a San Vittore comunicando che intende proporre al Comitato lo stanziamento di un milione di euro per il complesso di San Vittore. Ovviamente ho accolto con gioia tale notizia, vedendo che, finalmente, i feltrini danno segno di considerare un loro tesoro il Santuario. Non ci sono ancora notizie sull’esito della proposta dell’onorevole, ma speriamo che si realizzi, almeno come progetto approvato, prima delle elezioni politiche».