Palio da record nell'edizione dei 40 anni: superate le diecimila presenze

di Daniele Mammani

FELTRE Nei due giorni di Palio sono state superate le diecimila presenza. Non si tratta di un dato ufficiale, la cifra fornita dagli organizzatori è semplicemente una stima forse al ribasso delle persone che hanno voluto rendere merito al lavoro fatto dal "popolo dei XV ducati d'oro" in questa edizione nel 40. anno di vita dell'evento. «Sabato sera era difficile pensare che ci potesse stare ancora uno spillo in Piazza Maggiore» ha dichiarato Giovanni Pelosio vice presidente dell'Associazione Palio...