Sanità feltrina, via il neurologo pediatrico: i bimbi "girati" a Treviso

di Eleonora Scarton

FELTRE - Ci risiamo, la Pediatria feltrina sarà più povera. Non ci sarà più il neurologo infantile che presterà la consulenza specialistica nella pediatria del Santa Maria del Prato di Feltre. I bimbi saranno trasferiti al Ca' Foncello di Treviso. Si tratta di una perdita importante per il reparto feltrino che in questi anni si è avvalso della specializzazione del medico che, ogni venti giorni, saliva dal policlinico di Padova per visitare i bambini segnalati del equipe del...