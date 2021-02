Un hotel di lusso nell'ex fabbrica della Marangoni a Feltre

FELTRE - Un hotel, servizi per la ristorazione, attrezzature sportive e uno spazio dove poter svolgere delle attività ricreative. È questa la proposta avanzata dalla Marangoni, proprietaria di uno stabile nella zona industriale ed artigianale di Feltre, per il recupero e la riqualificazione dell'edificio dismesso.

IL SITO

Nella zona industriale di Feltre, per anni, la Marangoni aveva un proprio sito produttivo, fiore all'occhiello del Feltrino che dava lavoro a quasi un centinaio di persone. Dopo 33 anni di attività, nel 2009, la chiusura dello stabilimento. Da lì in avanti la struttura è sempre rimasta chiusa, presentando i segni del tempo. Per la verità, nel 2014, qualche spiraglio di luce si era visto. Un pool di investitori infatti aveva proposto la creazione di una cittadella dell'acqua e della lana, un luogo dove poter quindi valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Purtroppo però il progetto non è andato a buon fine e la struttura è rimasta chiusa. Lo scorso anno, la proprietà si è data disponibile a concedere gli spazi esterni per il drive-in dei tamponi legati alla pandemia.

LA SVOLTA

Ma la proprietà sta valutando qualcosa di più strutturato per il futuro del sito. Come spiega il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, «all'interno della revisione del piano degli interventi della città, è stata aperta per un periodo la possibilità ai privati di presentare delle manifestazioni di interesse per eventuali operazioni di riqualificazione e rigenerazioni di aree degradate. Tra le manifestazioni giunte c'è stata anche quella della Marangoni la quale ha presentato una proposta, in quanto al momento non c'è nulla di più, di creare questo hotel e spazio ricreativo». La proposta infatti prevede la realizzazione di un hotel di lusso, con servizi per la ristorazione, attrezzature sportive ed un'area dedicata alle attività ricreative. «Attualmente prosegue Perenzin -, siamo solo in una fase di proposta tant'è che non abbiamo avuto contatti con la proprietà sul reale interesse a procedere. Inoltre, tale proposta dovrà essere discussa in sede di percorso partecipativo che porterà poi all'adozione del piano degli interventi». Siamo quindi in una fase iniziale, ma ciò fa ben sperare nella volontà da parte della proprietà di valorizzare il sito e di non volerlo quindi lasciar cadere in decadimento. Sicuramente, la realizzazione di un hotel come questo potrebbe essere di interesse per la città, in quanto, soprattutto in occasione dei grandi eventi, si solleva il problema della mancanza di posti letto. (E.S.)

