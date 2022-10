FELTRE - Grande accelerata del cantiere del Belvedere: posato l'affaccio sulla città che buca le mura storiche di Feltre ma anche il mascheramento in acciaio del parallelepipedo che ospita gli ascensori. A causa del ritardo nell'arrivo di alcuni materiali e in particolar modo della pietra però, il cantiere si fermerà in inverno, per riprendere in primavera con la posa del verde; in questo frangente però gli ascensori saranno riaperti e funzionanti. Per il teatro de la Sena invece, rimane fisso sul calendario l'appuntamento della fine di novembre per la chiusura del cantiere.



IL BELVEDERE

Di questo progetto se n'è discusso molto e probabilmente per molto ancora se ne discuterà. Ciò che prima era sulla carta infatti oggi prende forma nel mondo reale e questo, com'era inevitabile, sta suscitando sentimenti opposto. Nei giorni scorsi infatti, dall'area degli ascensori, è stato installato il terrazzo panoramico. Si tratta di una passerella senza uscita, in vetro e acciaio, che permette al turista che arriva in centro storico con gli ascensori di affacciarsi e godere del panorama. Certo è che si tratta di una struttura moderna posta in un contesto storico. E questo ha, in questi giorni, aperto un forte dibattito, anche social, sulla bellezza o meno di avere una struttura, evidentemente moderna, incastrata in un contesto di assoluta storicità. Si tratta di gusti personali, di visioni che ognuno ha e su cui non vale la pena entrare. Pochi invece si sono per il momento addentrati su quello che è il mascheramento degli ascensori. In queste ore infatti si sta installando la struttura in acciaio che maschererà il parallelepipedo che ospita proprio gli ascensori. Si tratta di una struttura moderna, che va a braccetto con quella che è la passerella panoramica, fatta di grate e che nella bella stagione sarà arricchita di piante e fiori. Un punto verde nel cuore del centro storico. In questo caso bisognerà attendere la fine dei lavori per capire quale impatto avrà sul contesto circostante. Ricordiamo che questo progetto ha un costo complessivo di oltre mezzo milione di euro che rientra nel pacchetto di opere del Gold Ring finanziato nelle annualità 2010 e 2011 del fondo comuni di confine.



IL TEATRO

E prosegue a ritmo spedito anche il cantiere aperto al teatro de la Sena. In particolare, sono in corso gli ultimi lavori legati alla copertura ed al rivestimento del blocco che ospita la scala antincendio che permetterà quindi di riportare il teatro de la Sena ad essere utilizzato al pieno delle sue potenzialità, ossia 300 posti a sedere. In questo caso, gli stop avvenuti negli anni sono numerosi. Ultimo, in ordine di tempo, a cavallo tra il 2021 e il 2022 quando la Sovrintendenza ha richiesto una modifica al progetto legata sia alla struttura metallica che ospita la scala antincendio, sia sulla copertura (diversa e più complessa rispetto alla precedente) sia anche sulla scelta del materiale di rivestimento di maggiore spessore e più costoso rispetto a quello precedentemente scelto ma che si integra maggiormente con il contesto.



I CRONOPROGRAMMI

Per quanto attiene i cronoprogrammi sia del Belvedere che del Teatro i lavori proseguono secondo quanto concordato, anche con la Sovrintendenza, dalla passata Amministrazione. Ciò significa che se non ci saranno sorprese, l'intervento alla Sena dovrebbe essere completato entro il mese di novembre, mentre per il Belvedere, dopo i ritardi legati all'approvvigionamento di alcune materie prime (in particolare della pietra), i lavori avranno una pausa invernale e riprenderanno in primavera quando sarà possibile provvedere alla messa in posa del verde previsto nel progetto. «Mi auguro sottolinea l'assessore ai lavori pubblici di Feltre, Andrea Bona -, che l'iter possa completarsi come previsto e in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto economico non vi siano ulteriori sorprese, visto che l'ultima variante al cantiere del teatro ha comportato una spesa ulteriore di circa 300mila euro».