FELTRE - L'assenza di un passaggio in Soprintendenza rallenta il progetto di realizzazione dell'atteso marciapiede nella frazione di Nemeggio: «Siamo determinati a lasciare all'amministrazione che verrà questa istanza incanalata a risoluzione», afferma l'assessore ai lavori pubblici del comune di Feltre Adis Zatta.

LA STORIA

Sono ormai quasi 10 anni che si parla della realizzazione di un marciapiede lungo il tratto della S.P. 37 in località Nemeggio tra le progressive km 0+850 e km 1+180. La storia inizia esattamente nel 2013 quando Veneto strade, nell'ambito dei lavori del nuovo sottopasso ferroviario di Anzù, si rese disponibile all'esecuzione di un percorso pedonale a Nemeggio: una banchina non asfaltata all'esterno della corsia stradale che da Nemeggio porta a Villapaiera, della lunghezza di circa 330 metri, nella parte destra della strada. Ma l'iter, dopo un periodo di accelerazione con l'esecuzione degli espropri, registrò un rallentamento e nel 2016 ci fu un vero stop. Quando sembrava che le cose potessero ripartire, un cambio ai vertici di Veneto Strade portò alla rivisitazione del progetto: non più una pista ma un vero e proprio marciapiede asfaltato. Questo nuovo progetto diede speranza ai cittadini che la strada fosse tutta in discesa, ed invece tutto si bloccò, di nuovo. Soprattutto per la mancanza di copertura economica.



L'ACCORDO

Quest'estate la svolta. Nel luglio scorso infatti è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Feltre, la Provincia di Belluno e Veneto Strade proprio per la realizzazione di tale marciapiede in quanto, tutti gli Enti coinvolti, ritengono che quest'opera sia importante per la messa in sicurezza dei pedoni che si trovano a percorrere quell'arteria. Anche a livello economico si trova un accordo. Il costo complessivo dell'intervento è di 130mila euro, di cui 94mila 219 euro finanziati dalla provincia e i restanti dal Comune. Il cantiere avrebbe dovuto aprirsi in autunno.



LA RABBIA

Siamo però ormai alle porte della primavera e i residenti della frazione di Nemeggio non vedono ancora neppure l'ombra delle ruspe. E monta la rabbia. Dopo anni in cui si attendeva l'apertura del cantiere, l'annuncio dell'estate sembrava finalmente porre fine a questa annosa questione e invece nulla. «Siamo amareggiati racconta un residente -. Sono anni che attendiamo quest'opera che è importantissima per noi residenti. Quella zona è molto trafficata in quanto c'è tutta la zona industriale. Nelle ore di punta, soprattutto, il transito è intenso e le auto non vanno certamente piano. È necessaria quest'opera per garantire la sicurezza delle persone».



LO STATO DELL'ARTE

A spiegare il quadro è l'assessore Zatta. «Attualmente abbiamo concluso tutta la partita degli espropri, delle progettazioni e della copertura economica. C'è stato un inghippo su un passaggio con la Sovrintendenza che davamo per fatto e che invece così non è. Stiamo definendo quest'ultimo aspetto e poi procederemo velocemente con la validazione e l'approvazione in giunta. Infine appalto e inizio lavori». Impossibile dire quando il cantiere aprirà, ma difficile che ciò avvenga già nel corso dei mesi estivi. «Purtroppo è stato perso un po' di tempo chiude Zatta , ma siamo determinati a lasciare anche questa istanza incanalata a risoluzione».