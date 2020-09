Mucca gravida cade nel dirupo: salvata dai vigili del fuoco con l'elicottero

FELTRE - Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 71 sul Monte Tomatico a circa 900 metri di quota nel comune di Feltre per il recupero di una mucca gravida, finita in un dirupo e non più in grado di risalire il pendio. Il personale della squadra dei pompieri di Feltre constatata l’impossibilità di fare risalire l’animale, hanno deciso di fare intervenire il personale del reparto volo di Venezia per un recupero dall’alto. La mucca è stata imbragata e poi sollevata con il gancio baricentrico dell’elicottero per essere calata all’interno di un carro agricolo per essere trasportata nella stalla dei proprietari in località Sanzan. © RIPRODUZIONE RISERVATA