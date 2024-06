Morto il preside Alessandro Bee: si era sentito male vicino alle piscine di Pedavena

FELTRE Aveva 62 anni Alessandro Bee, il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore di Feltre, morto ieri improvvisamente all’età di 62 anni. Nato il 30 ottobre del 1961, lascia la moglie, responsabile dell’ufficio postale di Lamon dove la famiglia viveva, e due figli. Secondo quanto è stato possibile sapere, il preside Bee ieri pomeriggio, 9 giugno, si trovava a Pedavena e qui, nella zona della piscina, si è sentito male. Il malore, probabilmente un infarto, lo avrebbe colto verso le 16.

I sanitari arrivati poco dopo in ambulanza non hanno potuto che constatarne il decesso. Bee era molto conosciuto e stimato.

Questo il ricordo del dirigente scolastico provinciale, Massimiliano Salvador: «Apprendo con sgomento, incredulità e profondo dispiacere dell'improvvisa e prematura scomparsa del dirigente scolastico Alessandro Bee. Una persona che ho avuto modo di apprezzare per la riservatezza, il carattere deciso e pratico, la disponibilità e il grande rispetto per la scuola e la funzione del docente. Il nostro confronto è sempre stato di poche parole e di intesa immediata, anche sulle problematiche più complesse. L'Ufficio scolastico territoriale di Belluno e tutta la scuola bellunese si stringono intorno alla famiglia del dirigente Bee in questo momento di immenso dolore e di vuoto». Sconcerto anche da parte del sindaco di Lamon, Loris Maccagnan: «Una persona veramente a modo, cordialissima e molto riservata. Aveva una grande capacità di leggere gli eventi. Nella sua riservatezza ha contribuito molto alla crescita delle scuole a Lamon e soprattutto a riportarvi la scuola dell’infanzia. Non lo conoscevo benissimo, ma posso dire che almeno una volta alla settimana qualcuno mi diceva qualcosa di buono su di lui».

In ciascuna delle tre scuole che compongono l’Iis di Feltre, Bee contava su un fiduciario. Al Rizzarda questo ruolo è di Silvia Indezzi: «Siamo tutti sconvolti. Quando mi hanno telefonato per informarmi, non volevo crederci. Gli avevo parlato sabato e domani (ndr, oggi, lunedì) ci saremmo dovuti trovare per gli scrutini delle classi Quinte». Un’operazione che si dovrà comunque svolgere regolarmente, perché preliminari agli esami di Stato che inizieranno lunedì 17. Bee solo qualche giorno fa era stato nominato presidente della commissione per gli esami di stato che si insedierà al liceo classico Tiziano di Belluno. Anche il suo collega Mario Baldasso, Ds al Dal Piaz di Feltre, aveva parlato con Bee sabato e lo avrebbe dovuto risentire nei prossimi giorni per condividere alcune attività legate all’anno di prova per i docenti neo-assunti: «Era una persona decisa con idee molto chiare che teneva molto alla correttezza dei ragazzi; ed era molto impegnato nelle questioni educative alle quali mai si sottraeva per quanto fossero difficili. Un esempio è stato il modo con cui ha affrontato i vandalismi di cui era stata vittima la sua scuola». Bee, dopo aver insegnato Diritto ed economia nel Primiero, superato il concorso da Ds, aveva iniziato la carriera a Trevignano (Treviso), per guidare di seguito Ic Lamon, Ic Fonzaso, Iis Feltre.