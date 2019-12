Avvocato difende moglie maltrattata: il marito lo aggredisce in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE - «Quando tutta questa storia sarà finita giuro che ti faccio sparire,e chiederai pietà». È una dellericevute dall’avvocato Paolo Serrangeli , con studio in via XXXI Ottobre a Feltre, da parte deldi unache lui difende. Quel coniuge sarebbe un uomo aggressivo, secondo le ripetute denunce presentate dalla moglie, che ha chiesto aiuto ai carabinieri, anche sabato sera. Lui pretendeva di rientrare in casa e è stato necessario anche l’intervento dell’ambulanza. Il giorno dopo i carabinieri, sono intervenuti anche all’altezza di Porta Imperiale, dove il legale si era trovato a tu per tu con A.F., il marito, che lo