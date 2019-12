di Olivia Bonetti

FELTRE (BELLUNO) - Madre e figlia a fare volontariato, intanto i ladri svaligiano le loro due case. Una vicenda doppiamente triste quella accaduta mercoledì pomeriggio al Boscariz: non solo per le famiglie, che hanno subìto questa terribile violenza nelle loro abitazioni, ma anche per l'intera comunità. Questa volta l'ennesimo raid di furti del mercoledì pomeriggio tra le case del Boscariz ha lasciato una ferita profonda per tutti. E il bottino rubato dai ladri va ben oltre il valore economico degli oggetti scomparsi. Tre le abitazioni prese di mira dai ladri acrobati che si sono arrampicati sulle grondaie: tutte allo stesso orario, intorno alle 17, tutte con furto di oro e soldi. Bottini non esorbitanti, ma con oggetti dal grande valore affettivo spariti per sempre. Tra questi le tre fedi nuziali prelevate in una casa di una novantenne: non solo quella della donna, ma anche il ricordo che conservava della mamma e del marito.