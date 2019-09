Furgoncino contro il Suv, schiacciato contro il muro: ferito il conducente

FELTRE - Uno scontro molto violento tra un furgoncino e un Suv si è verificato stamattina, 16 settembre, lungo la strada regionale 348 al km. 41,900. Per cause ancora da accertare, il Suv ha "schiacciato" il furgone contro il muro di contenimento della montagna che fiancheggia la strada. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del furgoncino che è stato trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso di Feltre con ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

