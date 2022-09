Feltre. Incidente stradale nella notte: auto esce di strada, ragazzo di 26 anni imprigionato fra le lamiere

FELTRE - Ieri attorno a mezzanotte la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Feltre, per una vettura uscita di strada da circa 3 metri all'altezza di un ponte in Via Vette, tra Villabruna e Foen. Una squadra ha raggiunto il luogo indicato e ha dato il proprio supporto ai Vigili del fuoco già sul posto, che avevano estricato dell'abitacolo della Panda il 26enne di Feltre alla guida. Dopo che il personale sanitario dell'ambulanza ha prestato il primo aiuto al ragazzo a seguito dei probabili traumi alle gambe riportati, i soccorriori hanno sollevato la barella sulla strada per poi caricarla nel mezzo partito in direzione dell'ospedale di Feltre.