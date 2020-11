FELTRE - Un incendio di vaste dimensioni è in corso in queste ore, oggi 24 novembre, nell'abitato di Umin di Feltre. I residenti hanno udito un boato e poi hanno visto le fiamme. Al momento non ci sono notizie di persone ferite. Sul posto 7 sdquadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per fermare il rogo e evitare il propagarsi alle case vicine.

Ultimo aggiornamento: 17:50

