FELTRE - Venduto l'appartamento al condominio al Parco di proprietà del Comune di Feltre. Deserta invece l'asta per quanto riguarda tutti gli altri immobili dell'Ente che l'Amministrazione comunale aveva deciso nei mesi scorsi di provare ad alienare, ossia l'ex pescheria di via Roma e lo stabile ex fratelli Trento in piazza Cambruzzi. Un solo immobile venduto non è certo un grande successo, però quantomeno qualcosa si muove. E questo è riconducibile alla scelta che la giunta Fusaro ha fatto nei mesi scorsi, ossia di appoggiarsi ad una realtà professionista in questo campo, com'è l'istituto vendite giudiziarie.

LA PROCEDURA

Nella mattinata di ieri presso la sala giunta in municipio a Feltre si è tenuta l'apertura delle buste legate alla vendita di alcuni immobili di proprietà del comune di Feltre. Immobili che per la maggior parte sono in uno stato avanzato di deperimento, come l'edificio degli ex fratelli Trento o l'ex pescheria di via Roma. L'unico bene che tutto sommato era in buone condizioni è l'appartamento presente all'interno del condominio al Parco. Probabilmente in virtù di questo, è proprio quest'ultimo bene, che era stato posto ad una base d'asta di 23mila euro, ad essere stato alienato. Colui che ha presentato l'offerta quindi si è aggiudicato l'appartamento. Per gli altri due immobili, nonostante si sia cercato di renderli più appetibili, in particolar modo l'edificio degli ex fratelli Trento a cui è stata aggiunta la possibilità di cedere all'aggiudicatario una porzione di circa 116 mq di suolo pubblico dal quale poter ricavare un posto auto, non è giunta nessuna manifestazione di interesse.

LA RICERCA CONTINUA

L'Amministrazione ha già annunciato che a breve aprirà un nuovo tentativo d'asta, sia per la vendita degli immobili andati invenduti in questa tornata, sia anche per ulteriori altri bene. Al momento però non si sbilancia nel dire quali saranno. Quel che è certo è che si appoggerà, evidentemente, ancora all'istituto vendite giudiziarie che in questo giro d'aste ha portato comunque ad un risultato, con la vendita di uno dei tre immobili. L'auspicio è quello che grazie a questa realtà che ha anni di esperienza nel campo della vendita immobiliare possa trovare il giusto canale per poter trovare qualche imprenditore disposto ad acquistare e valorizzare immobili di proprietà comunale. Le possibilità sono tante, pensiamo solo alla realizzazione di appartamenti o di una struttura ricettiva, è chiaro che serve però avere una solida e importante base economica per poter mettere mano ad edifici con quel livello di degrado.