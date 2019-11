© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE (BELLUNO) - Gli investigatori della Squadra Mobile di Treviso, in collaborazione con i colleghi di Belluno, hanno tratto in arresto G.G.,, cittadino rumeno. L’uomo per sfuggire ad una pena di anni 1 e 9 mesi per, ha condotto la suacomedipensando che nessuno lo avrebbe cercato. Gli agenti lo hanno rintracciato a, nascosto in una stalla dove aveva trovato rifugio per sottrarsi alla legge. Vistosi scoperto si è arreso. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato condotto in carcere a Treviso.