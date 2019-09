Vanno a trovare l'amico ricoverato in ospedale e gli portano un regalo: la droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE (BELLUNO) - Erano andati a trovare un amico ricoverato in Pneumologia portandogli un regalo: la droga. Strana vicenda quella accaduto venerdì sera all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Un caso che è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Feltre, chiamati immediatamente dall'azienda ospedaliera, quando si sono accorti che c'era qualcosa di sospetto. E avevano ragione: i militari hanno sequestrato la morfina destinata al paziente, che era già noto alle forze dell'ordine per i suoi problemi di tossicodipendenza. E la posizione dei visitatori-pusher è al vaglio, rischiano guai non solo per lo spaccio ma se non chiariranno dove hanno preso la morfina, anche per la ricettazione.