Pusher 32enne lavorava a domicilio. Consegne a bordo dell'Audi A3

FELTRE - Questa volta non è andata bene a Shkelzen Godini, 32enne albanese residente a Feltre, ildicheIeri è stato condannato per spaccio di droga a 8 anni e 8 mesi di reclusione, 32mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e la legale interdizione per la durata della pena. La presidente Antonella Coniglio ha anche disposto la confisca del materiale sequestrato. Il giudice è andato anche oltre quanto aveva richiesto alla scorsa udienza, il pm Sandra Rossi, che aveva terminato la sua requisitoria con la pena di 8 anni e 25mila euro di multa. Godini ha un regolare lavoro da impiegato e è in regola con le norme del permesso di soggiorno sul territorio. Aveva già affrontato un processo per droga, nato