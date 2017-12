Feltre diventa a misura di bicicletta: ecco le novità

di Eleonora Scarton

FELTRE - Due milioni novecentocinquantamila euro di fondi per i comuni di confine saranno dedicati alla realizzazione di una rete di ciclabili nel contesto della città di Feltre. «Uno degli indirizzi strategici che ci eravamo dati era quello di valorizzare tutti quei segmenti ciclo-pedonali di collegamento che permettano di arrivare al posto di lavoro o a scuola attraverso mezzi alternativi all'auto», spiega l'assessore Valter Bonan. Proprio in questa direzione, lunedì pomeriggio la giunta Perenzin ha approvato lo studio di fattibilità per cinque progetti ciclopedonali. Ora, dopo il via libera di Trento e dei Fondi di confine, si proseguirà con le progettazioni e l'appalto dei lavori, per arrivare tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 con i primi cantieri aperti.«A Busche, in prossimità del lago, arriva la ciclabile della Sinistra Piave illustra Bonan - Poi, però, chi vuole andare verso Feltre e quindi arrivare a Celarda deve fare un pezzo di statale con l'attraversamento in un punto particolarmente pericoloso». Su questo l'Amministrazione è andata a lavorare. Ecco quindi che, dalla zona industriale di Villapaiera, si arriva al sottopasso di Nemeggio...