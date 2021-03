Croce Rossa: la squadra dei soccorsi si prepara alle Olimpiadi

FELTRE

La Croce rossa italiana si prepara per le Olimpiadi. Si è chiuso domenica scorsa il primo corso per Operatori soccorso piste da sci organizzato dal Comitato regionale del Veneto della Croce rossa italiana. Un traguardo storico perché si tratta della prima squadra abilitata in regione, precorritrice di una realtà che punta alla crescita. Sul Monte Avena, dove si sono tenute le numerose giornate di corso, anche il presidente regionale della Cri, Francesco Bosa: «Questo corso è andato benissimo, ma è solo un avvio perché l’obiettivo è arrivare al 2026 con una squadra numerosa e ben preparata di soccorritori Cri, in vista proprio delle Olimpiadi: dobbiamo essere presenti».

Il presidente regionale sottolinea che i volontari del soccorso piste sono solo la cime di un iceberg che porterà la Croce rossa alle Olimpiadi e quindi non si ferma a questo l’opera di collegamento fra la Cri veneta e Cortina d’Ampezzo: «Stiamo preparando degli appuntamenti, per esempio un bike tour, che permetteranno di essere presenti in maniera importante sul territorio Ampezzano. Saremo presenti con il nostro contributo senza voler primeggiare su altre realtà». Arrivano quindi anche delle precisazioni: «Con la creazione di queste squadre di soccorritori non vogliamo interferire con il lavoro di chi è già presente e ha iniziato prima di noi, non è questo il senso delle cose. A noi mancava questo tipo di servizio e ora lo abbiamo. Ripeto, si tratta solo dell’inizio ma con fatica e impegno riusciremo a rendere il tutto più completo e non solo per Milano-Cortina 2026, anche che precedono l’evento e che lo seguiranno».

Sono 15 i soccorritori che si sono qualificati al termine del corso organizzato dalla Cri regionale con la collaborazione del Comitato di Feltre. A supervisionare le attività, la volontaria Chiara Feltrin, direttrice del ciclo di lezioni: «Gli impianti de Le Buse sul Monte Avena si sono prestati benissimo alle nostre attività, un valido aiuto per ricreare le varie situazioni necessarie per fornire i giusti insegnamenti. Fra sabato e domenica i corsisti hanno effettuato l’esame scritto, la pratica e l’orale e hanno ottenuto l’idoneità. La parte pratica è stata quella più corposa: abbiamo usato dei manichini e operato nella casistica del trauma cranico, delle fratture agli arti e dell’arresto cardiaco». Feltrin conclude: «Per noi tutti è stata una sfida organizzare e portare a termine un corso in pieno allarme Covid. Grazie ai tamponi e a tutti i dispositivi di sicurezza ci siamo riusciti».

