FELTRE - La Telva Taril supera quota 600. L'evento dal 2016 entrato a far parte del panorama podistico feltrino ha riscosso un ottimo successo di partecipazione. Una manifestazione aperta per lo più alle famiglie, per permettere loro di poter percorrere le vie del monte Telva e conoscere parti del rilievo montano ad est di Feltre che magari non si conoscono. Questo però ha aperto le porte anche a chi pratica la corsa in montagna e anche in questa edizione ha scelto la Telva Trail come primo passo stagionale per mettere alla prova le proprie capacità dopo la stagione invernale.

DIETRO LE QUINTE

Il Comitato organizzatore, formato da giovani feltrini, ha mostrato ancora una volta quanto l'organizzazione riesca a produrre risultato. La Telva Trail (www.telvatrail.it) è solo un tassello di una tre giorni rivolta non solo al podismo, ma soprattutto alla voglia di stare insieme e di divertirsi. Da venerdì a ieri sera i fornelli nelle cucine allestite nel parcheggio sterrato di via Piave sono rimaste in funzione, con musica e chioschi sempre aperti. Il momento di spensieratezza ha anche uno scopo di ricordare Mariacristina Masocco fondamentale componente del comitato organizzatore.

L'EVENTO

Nata nel 2016 la Telva Trail è riuscita a tenere il passo e si è modificata ed evoluta. In questo fine settimana il campo base è stata l'area dell'Altanon: «La manifestazione - spiega Daniel Vedana del Comitato organizzatore - nei tre giorni ha riscosso un ottimo successo. Le serate del venerdì e del sabato hanno richiamato numerosi partecipanti anche se questo è il primo anno per viale Piave, ma sono sicuro che cresceremo nelle prossime edizioni. Il gruppo organizzativo e dei volontari è un gruppo giovane che offre grandi speranze per il futuro. Anche il momento della gara ha regalato soddisfazioni con partecipanti arrivati anche da fuori. Sono venuti a trovarci anche gli organizzatori della Duerocche che conta 3 mila partecipanti».

L'OBIETTIVO

Gli organizzatori la chiamano "mission", l'obiettivo: «Partecipare a questo evento - prosegue Vedana - è un modo per ricordare Mariacristina Masocco, nostra amica e collega organizzatrice, vittima di un incidente in montagna lo scorso anno. Con altre associazioni, gruppi e privati è stato creato un fondo benefico che ogni anno sceglierà dove destinare il denaro raccolto». Il fondo è stato creato, ma ancora non possibile destinare il denaro direttamente. Per il momento chi volesse partecipare dovrà fare riferimento al quartiere Port'Oria, al Gruppo Scout di Feltre, al Giro delle Mura o al Palio di Feltre.

IL COMMENTO

Immancabile in queste occasioni è l'assessore allo sport Maurizio Zatta: «Feltre si dimostra una città di corsa e corre incontro alla solidarietà con l'iniziativa legata a Mariacristina. Un plauso va ai giovani organizzatori che attraverso lo sport, una cosa che unisce, vogliano ricordare una persona che è stata importante per la comunità. Un messaggio di giovani rivolto ai giovani: colmare insieme il vuoto lasciato dalla tragica scomparsa».

AL TRAGURDO

Due i tracciati a disposizione, uno di 5 chilometri e uno di 12 su cui cimentarsi oppure dedicarsi a una semplice passeggiata attraverso boschi e località che hanno scritto in parte la storia di Feltre.

LE CLASSIFICHE

Sulla 12 chilometri ecco l'ordine di arrivo.

Maschile

1. Eros Botter 52'48"; 2. Livio de Paoli 53'08"; 3. Fabio Da Soller 53'41"; 4. Enrico Bertoni 53'50"; 5. Marco Gobbo 54'15". Femminile

1. Giulia Degado 58'02"; 2. Stefania Gusmerini 58'59"; 3. Alessia Menel 59'23"; 4. Federica Schievenin 1h02'59"; 5. Silvia Rigoni 1h05'47".