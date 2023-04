FELTRE - «Si può fare!». Lo esclamava il dott or Frederick von Frankenstein, al secolo Gene Wilder nel film perla “Frankenstein Junior” firmato da Mel Brooks nel 1974 . M a è un po’ quello che dicono i fratelli Sara e Didier Cecchin , commercianti feltrini, guardando il risultato del proprio lavoro. In un momento in cui le difficoltà per il commercio sono all’ordine del giorno, argomento toccato anche nell’ultimo consiglio comunale, dimostrano che centrare un obiettivo imprenditoriale è possibile. «Tutti, compresi noi, trovano l’occasione per lamentarsi di qualcosa - spiegano sorridendo - ma crediamo che con un po’ di impegno e di idee si può fare centro». Anche loro non sono esenti da fatiche, nervosismo, clientela altalenante, ma spiegano che tutto sommato la capacità di reinventarsi sta alla base del successo. Non è quindi il centro aperto o chiuso alle auto a fare la differenza.

SARA

Da otto anni gestisce “L’Intima di Cecchin Sara”, questo il nome del negozio che si trova appena superata Porta Imperiale. Lei racconta con soddisfazione l’impegno riversato nel lavoro partendo dall’inizio da quando ha rilevato il negozio che era al Ponte delle Tezze, che ha spostato nei locali di Piazza Trento e Trieste, al civico 4. «Ho aperto la mia attività nel 2015 - ricorda Sara Cecchin - e nel 2018 ho ricevuto il premio come Miglior negozio nella categoria “New generation”. Si tratta di una sorta di Oscar per i negozi multimarca di categoria. Negli anni a seguire ho cercato di offrire sempre di più alle mie clienti e credo di esserci riuscita». Sara prosegue: «Quest’anno il mio negozio è fra i migliori dieci come “Referent shop” in Italia. Creare qualcosa di nuovo, rimettersi in gioco, creare empatia con le clienti è forse il segreto che sconfigge o accantona le numerose difficoltà del lavoro di commerciante».

DIDIER

La strada della rivoluzione nell’offerta viene sposata dal Banda Bistropub di via Basso. A gestirlo Didier Cecchin, assieme a Gabriele Coldepin, Mattia Dal Pan e Alberto Azzinnari. «Noi siamo un po’ fuori (100 metri da Largo Castaldi) dalle dinamiche del centro feltrino - spiega Didier - questo forse ci favorisce e ci permette di percorrere la nostra strada senza guardarci troppo attorno. Abbiamo rilevato nel 2014 e negli anni l’offerta si è modificata per inseguire ciò che i clienti chiedono. Da noi trovano il buon cibo, birra e vino di qualità, ma soprattutto a noi piace che i clienti ridano. Più si sentono liberi e più abbiamo centrato il nostro obiettivo. La clientela arriva anche da lontano: Agordo, Alpago, Valdobbiadene». Didier fa un esempio: «Il martedì sera c’è il Quizzone, domande semplici per ridere molto e questo piace. Noi ci mettiamo i premi per i vincitori». Entro l’estate i quattro soci apriranno un locale anche a Belluno, al ristorante Al Sasso in via del Cansiglio. Quello che è un successo a Feltre verrà quindi esportato anche nel capoluogo.

GLI EVENTI?