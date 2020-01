Coma etilico a 15 anni: denunciati i titolari del bar dove il ragazzino ha bevuto

FELTRE (BELLUNO) - Quindicenne feltrino sulla soglia del coma etilico dopo una serata in un bar della Sinistra Piave. E per questo i carabinieri della compagnia di Feltre hanno denunciato ( al termine delle indagini) tre persone , il titolare e due addetti al banco dell'esercizio pubblico per somministrazione di alcolici a minore. I tre, alternativamente, le scorse settimane avrebbero somministrato al 15enne residente nel Feltrino, bevande alcoliche in quantità tale da causarne il ricovero all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre in "stato precomatoso da esotossicosi alcoolica". Per il ragazzino i medici del pronto soccorso hanno emesso una prognosi di due giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA