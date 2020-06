FELTRE - Protesta dell'associazione ciclistica Pst Feltre per lo stato di abbandono in cui versa il cimitero comunale, in zona Peschiera. Fotografie testimoniano la presenza di erbacce, che hanno finito anche per invadere le tombe. E il presidente dell'associazione, Manuel Moz, sollecita un intervento di pulizia, con una mail inviata anche al nostro giornale. «Nonostante il nostro ambito sia dedito al mondo ciclistico - ha sottolineato l'associazione Pst -, ci siamo sentiti di esprimere questa segnalazione data la situazione che ci ha sorpresi in senso negativo verso un luogo certamente particolare e sentito per quello che rappresenta». «C'è la volontà di rimediare quanto prima - afferma Adis Zatta, l'assessore alla Gestione del territorio, Lavori Pubblici, Manutenzioni - Purtroppo col coronavirus siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia».



LA TESTIMONIANZA

«Sono andato sulla tomba dei miei cari, per una preghiera - racconta Manuel Moz -, ma ho passato tutto il tempo a togliere le erbacce: è una situazione spiacevole e potrei usare anche altre parole, che trattengo». «Posso capire - prosegue - che per tutti i disastri del Covid ci sono stati dei rallentamenti, ma il camposanto è veramente nel degrado e non è dignitoso per un luogomonumentale e di culto come questo. Il cimitero di Feltre ha erba ovunque e in molti angoli è inguardabile. Ripeto: sono andato lì e non ho fatto altro che eliminare erbacce». «Solleciteremo l'intervento e contiamo di recuperare quanto prima», risponde l'assessore Adis Zatta.



LA GESTIONE

Nel 2016 il Comune aveva riorganizzato la gestione dei cimiteri. Dopo il pensionamento di alcuni operai e l'impossibilità di assumerne, come accade ormai in quasi tutti i comuni, era stato deciso di affidare all'esterno la manutenzione e funzione tecnica. Con determina del 16 dicembre 2019 il Comune ha aggiudicato il «servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali e manutenzione ordinaria dei tredici cimiteri comunali alla Cooperativa Sociale Veneta Onlus di Caldiero». Se l'era aggiudicato con ribasso del 20,88% per un importo annuo di euro 79.642,00 oltre Iva e il Comune ha impegnato quasi 100mila euro annui (97.164,00). «Il servizio - affermava il Comune - avrà la durata di un anno a partire dal 01.01.2020, eventualmente rinnovabile ad un secondo anno solo se l'appalto sarà condotto garantendo un'ottimale gestione dei servizi pubblici cimiteriali nel rispetto della legislazione e del Regolamento comunale. In caso di ripetute controversie durante il primo anno di appalto non sarà possibile rinnovare l'affido». © RIPRODUZIONE RISERVATA