Caselli 24H al via a Feltre, la manifestazione che apre il mese del ciclismo: biciclette invadono il centro

FELTRE (BELLUNO) - Le biciclette accerchiano Feltre. Ieri sera alle 21 è scattata la Castelli 24H, la manifestazione che di fatto apre il mese del ciclismo in città; mese che culminerà con la granfondo Sportful Dolomiti Race di domenica 16 giugno.

Lo spettacolo

Una 24 ore spettacolare già dai primi minuti e non solo per i nomi eccellenti in sella, ma anche per la presenza del grande pubblico che ha salutato la partenza.

Dopo settimane di pioggia e brutto tempo, il meteo ha regalato una serata dal clima estivo che ha invogliato tante persone ad uscire di casa per ascoltare battute, storie ed aneddoti dei tanti personaggi famosi che hanno deciso di venire a Feltre per salire sui pedali. La maggior parte a scopo benefico. Tra questi, Paolo Bettini, Paolo Kessisoglu, Justine Mattera, Luca Paolini, Federico Pellegrino, Paolo Cancian, Silvia Rocchi, Marco Bandiera, Paolo Belli e Jury Chechi. Personaggi dello sport o dello spettacolo che sono stati o che saranno intervistati nel corso delle 24 ore, per creare quest'atmosfera goliardica e di festa che è tra gli obiettivi della manifestazione.

Il via

Tante le squadre che quest'anno si sono presentate al via: ben 78, creando un'atmosfera di festa davvero unica. Ai componenti delle squadre si sono aggiunti anche i 31 only one, ossia coloro che corrono in solitaria. Segnale che l'evento è molto sentito ed ha preso piede nel panorama delle manifestazioni sportive italiane e non solo. «È tutto pronto, e la serata è iniziata. Ora incrociamo le dita e speriamo di arrivare alla fine» le parole del presidente della realtà organizzatrice, il Pedale Feltrino, Ivan Piol. Alla partenza, ammaliata dal folto pubblico che circondava l'area tra via Roma, Largo Castaldi e via XXXI Ottobre e contenta del clima che ha aiutato, il sindaco della città di Feltre Viviana Fusaro che ha ringraziato proprio il Pedale Feltrino per l'egregia organizzazione, oltre alle squadre che hanno deciso di partecipare alla manifestazione. Alle 21, le pile frontali dei ciclisti accese, il rombo di una Tesla rosa, e questa edizione della 24 ore Castelli ha preso ufficialmente il via. Ora i tanti partecipanti correranno per 24 ore lungo l'anello che circonda il centro cittadino di Feltre, alternandosi, per portarsi a casa la vittoria o, appunto, per beneficenza.

La festa

L'atmosfera è quella di festa. Dagli stand dove le squadre passeranno la nottata e la giornata di oggi provengono canti e musica; dai chioschetti presenti in centro città il profumo di qualche manicaretto. Lungo le strade, nelle ore immediatamente successive alla partenza, tanta gente che sventolava bandiere ed incitava i corridori. Insomma, una gran bella festa. Da segnalare una particolarità: un signore che avrebbe voluto fare l'only one, ma che non ha potuto perché le iscrizioni avevano raggiunto il numero massimo, correrà per 24 ore su un tapis roulant posizionato davanti all'ex bar commercio; una bella sfida. Sarà da capire se riuscirà a portarla a termine.

La conclusione

La manifestazione si concluderà oggi, esattamente 24 ore dopo il via ufficiale, quindi alle ore 21. Gli scongiuri sono d'obbligo in quanto le previsioni meteo non sono del tutto favorevoli per le ore serali e, in questo caso, non sarebbe escluso che l'organizzazione possa optare per una sospensione o per un finale anticipato, come già accaduto in passato. Ma se tutto filerà liscio, alle 21 ci sarà la conclusione della gara con il traguardo posto sempre in via Campogiorgio e, subito a seguire, le premiazioni. L'invito a tutti è di partecipare numerosi lungo l'arco di tutta la giornata, per sostenere queste persone che animano la città per un giorno intero.



(Articolo di Eleonora Scarton)