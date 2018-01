© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scialpinista scompare sul Brocon. Un “buco” di due ore. Il tempo di un allenamento intensivo sulla neve o di una escursione con le pelli di foca. Ma è stato trovato morto nella notte, quasi certamente schiantatosi contro un albero, Stefano Mottes 48enne di Feltre, accompagnatore di un gruppo di sciatori dello Skiteam Vallata Feltrina. L’uomo aveva guidato il pulmino degli atleti della prima squadra fino agli impianti del Lagorai, sul passo Brocon (Trentino). Aveva approfittato delle due ore di allenamento dei ragazzi per salire a Cima Cavallara con le pelli di foca. Poi non ha più fatto ritorno. Sulle sue tracce per l’interna notte 50 soccorritori.