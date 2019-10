CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE (BELLUNO) - Sono sulla piazza da 75 anni, la famigliaè sinonimo di commercio. Ilcon i suoi novemila prodotti è un punto di riferimento per la città ma la serranda potrebbe abbassarsi presto, chiusa anche a causa dello stop al traffico in centro. Tra gli scaffali della bottega si trova di tutto dagli oggetti per la casa, ai giocattoli, agli utensili da cucina per arrivare al giardinaggio. L'insegna del negozio, una delle più vecchie dell'intera città, racchiude nel disegno tutta la storia del locale. Anni e anni al servizio dei clienti che a breve potrebbero diventare però solo un gran bel ricordo da mettere negli archivi della città. Giuseppe Reginato l'erede della dinastia commerciale, i primi mesi del prossimo anno mollerà e andrà in pensione e il bazar abbasserà, dopo 75 anni, le serrande senza che nessuno sembra sia intenzionato a rilevarne la licenza. Un salto del bancone che per il commerciante sarà quasi una liberazione visto che negli ultimi anni gli affari sono andati via via sempre più in calo soprattutto da quando via XXXI Ottobre e Largo Castaldi sono stati chiusi al traffico e le corse delle corriere allontanate dal centro.