Rubato il Gesù Bambino: furto sacrilego in chiesa agli Angeli

di Eleonora Scarton

Epifania amara, ieri, per i fedeli della chiesa degli Angeli di Feltre. Qualcuno ha sottratto dal presepe il bambin Gesù: un gesto che ha gettato nello sconforto tutti, dal parroco ai fedeli. Una statuina, come tutte quelle che compongono la sacra rappresentazione della natività, dall’enorme valore affettivo perché donate dall'ex consigliere comunale Gianmaria Carpene all'amato monsignor Giulio Perotto per moltissimim anni alla guida dalla parrocchia cittadina. A segnalare la “scomparsa” del Bambinello, è stata una signora, chiedendo al parroco come mai la statuina simbolo mancasse dal presepe: «Siamo rimasti sorpresi ed increduli - racconta il sacrestano - e cinque donne riunite in preghiera hanno confermato. Abbiamo cercato in ogni angolo: dietro l’altare, tra i fiori posti ai piedi della Madonna, ma nulla».