FELTRE - Un botto fortissimo e poi le fiamme che divoravano l’auto in strada. Paura ieri notte a Villabruna dove una Fiat Punto del 2000, di proprietà di un pensionato 74enne con disabilità, è andata a fuoco. Della vettura non è rimasto quasi nulla. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa due ore per domare le fiamme. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Feltre. L’incendio è molto probabilmente doloso e ha spaventato gli anziani residenti di via Don Antonio Scopel. L’auto era parcheggiata sul ciglio della strada di fronte alla casa del pensionato.

