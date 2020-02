Auto accartocciata contro l'albero, il ferito chiama il 118: «Aiutatemi, sono incastrato» Foto

FELTRE - «Sono incastrato nella mia auto, finita contro un albero». È stato lo stesso ferito a chiedere aiuto ieri sera, dopo lo schianto avvenuto invia Culiada. L'automobilista, un 77enne di Feltre, L.Z.T., se l'è cavata riportando solo qualche escoriazione. È stato estratto dalla sua Suzuki Jimny dai vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, intervenuti prontamente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 e ha coinvolto due veicoli: un furgone della ditta arredamenti Pauletti, che stava procedendo verso Arten, e la Suzuky che stava procedendo in direzione opposta. Le cause sono al vaglio della polizia locale di Feltre, intervenuta subito dopo l'incidente. Sembra che la Suzuki condotta da L.Z.T. si sia scontrata prima contro il furgone, condotto da P.P. 59enne di Feltre.

A quel punto si è innescata una carambola e la Suzuki è finita contro una pianta accartocciandosi. I pompieri hanno proceduto a rimuovere la portiera lato conducente e hanno aiutato il 77enne, rimasto incastrato, a scendere. Stava bene tutto sommato. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente stradale dopo le due di notte il primo febbraio 2020 a San Vito al Tagliamento. Coinvolta un' auto con 4 persone a bordo, l'incidente è successo in via San Vito, all'altezza della nuova rotonda in prossimità di San Giovanni di Casarsa.