Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura per un 19enne

FELTRE - Schianto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 giugno, tra Feltre e Anzu. L'auto, una Citroen modello C2, è finita ruote all'aria in un tratto rettilineo. Per il conducente, un 19enne è partita la corsa verso l'ospedale di Belluno. Secondo quanto si è appreso il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Toccherà ai carabinieri della compagnia di Feltre, che indagano sull'accaduto, provare a fare luce sulla dinamica. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sono in corso accertamenti sulla velocità dell'auto.