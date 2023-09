FELTRE - Immobili e soldi in eredità all'Azienda Feltrina per i servizi alla persona. Non si sbottona il presidente della municipalizzata, Bortolo Simoni, ma annuncia che una donna di Feltre, recentemente scomparsa, ha deciso di ricordarsi dell'Azienda Feltrina nel suo testamento. «Questa persona - sottolinea il presidente - ci ha lasciato un'eredità piuttosto importante, sia di risorse economiche che di immobili, che ci consente di progettare qualcosa di nuovo per il futuro. Attualmente stiamo concludendo le pratiche per poter entrare in possesso dei beni, fatto questo passaggio potremmo dire qualcosa in più». Insomma, un gesto che umanamente fa bene, perché vuol dire che questa persona ha trovato in Azienda Feltrina una realtà che ha saputo rispondere ai suoi bisogni tanto da lasciare una cospicua eredità e, dall'altra, che aiuta la municipalizzata a guardare al futuro con positività e nuovi progetti. Ricordiamo che l'azienda Feltrina è la consortile dei comuni di Feltre e Cesio che si occupa di servizi sociali assistenziali, delle rsa e farmacia.

LA RICERCA DI PERSONALE

Ma la generosità dei feltrini non si ferma qui. Come noto, da ormai diversi anni, esiste a Feltre la Fondazione Famiglia De Boni che si occupa di amministrare un importante lasciato. A gestire la Fondazione il presidente di Azienda Feltrina e il parroco del Duomo di Feltre. «Grazie a questa Fondazione - spiega Simoni - siamo riusciti a sistemare, attrezzare ed ammobiliare un appartamento che si trova davanti alla stazione ferroviaria di Feltre. La nostra intenzione è quella di metterlo a disposizione di persone che intendono venire qui, nel nostro territorio, per lavorare in Azienda Feltrina». Un incentivo che la municipalizzata intende mettere sul piatto per cercare di essere più attrattiva nei confronti di infermieri e operatori socio sanitari che in un contesto di carenza come quello che stiamo attraversando possono optare per la situazione per loro più vantaggiosa. E l'opportunità di avere un alloggio a disposizione può certamente spingere l'ago della bilancia verso Azienda Feltrina.

LA FARMACIA

Parliamo di immobili, di investimenti che vengono fatti grazie alla generosità dei feltrini, ma ci sono anche degli investimenti diretti che l'Azienda sta facendo. Tra questi vi è l'installazione di un armadio farmaceutico automatico presso la farmacia all'ospedale. «La parte attiva, cioè quella che economicamente sostiene il bilancio, è la farmacia dell'ospedale spiega il presidente -. Su questo abbiamo investito, proseguendo la strada tracciata dal precedente consiglio di amministrazione, acquistando un armadio farmaceutico automatico che sarà installato entro la metà settembre. Stiamo inoltre reclutando farmacisti con l'intenzione di rilanciare sempre più l'attività della farmacia. Quanto fatto fin d'ora ha dato esito positivo e ci è da sprone per proseguire in questa direzione». L'obiettivo che il Cda si è posto è di aumentare il fatturato del 10% rispetto all'anno precedente e i segnali che ci sono sembrano positivi in questo senso. Capitolo a parte è quello della parafarmacia di Busche su cui il Cda sta valutando quali azioni compiere per poterla rilanciare.

RSA DI CESIO

Al centro servizi di Cesio invece si stanno attrezzando gli spazi per accogliere tre nuovi posti letto. «Sul centro servizi di Cesio conclude il presidente - c'è stato quest'anno, per la prima volta, uno sbilanciamento per cui abbiamo dovuto fare un adeguamento delle tariffe, ferme da anni. Nel frattempo, abbiamo lavorato sul piano di zona per dotare la struttura di tre posti letto in più che dovrebbero risolvere la situazione e riportare il bilancio del centro servizi in equilibrio».