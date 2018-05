di Olivia Bonetti

Sigaretta in bocca e cani liberi sul convoglio che spaventavano gli altri passeggeri non si sono fatti inrimorire dalla capotreno. «Non ci rompere», hanno detto i ragazzi feltrini che erano saliti sul convoglio Belluno-Padova. Erano le 9.30 di ieri quando la ferroviera ha chiamato i carabinieri e i viaggiatori sono rimasti fermi a Fener per quasi un’ora. I ragazzi, volti “noti” già visti in stazione a Feltre, sono stati portati in caserma per l’identificazione. Rischiano una denuncia per oltraggio e interruzione di pubblico servizio. Il treno infatti, il convoglio numero 11105, ha riportato un ritardo di 40 minuti come confermano da Trenitalia.