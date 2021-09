VAL DI ZOLDO - Dopo 11 giorni di ricerche questa mattina è stata trovata parte dell'attrezzatura di Federico Lugato, il 39enne escursionista mestrino disperso in Val di Zoldo. A cercare l'ingegnere, oltre alle forze dell'ordine e al Soccorso alpino, ci sono stati moltissimi volontari e amici di Federico e della moglie Elena Pancera che in questi giorni non si è mai persa d'animo.

+++ notizia in aggiornamento +++