VAL DI ZOLDO - «È dura soprattutto dal punto di vista emotivo e psicologico. Siamo a una settimana di ricerche e non riusciamo a trovare piste ragionevoli e certe». Elena Panciera, la moglie di Federico Lugato, il 39enne mestrino residente a Milano e scomparso giovedì scorso in Val di Zoldo, non si dà pace. Ma ammette che la situazione sta diventando pesante e frustrante: «È un fallimento per tutti il fatto di non riuscire a trovarlo. I...

