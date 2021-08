VAL DI ZOLDO - La quarta giornata di ricerche è terminata in serata ma di Federico Lugato, il 39enne mestrino scomparso il 26 agosto durante un’escursione del gruppo Tamer–San Sebastiano a Val di Zoldo, nessuna traccia. Oggi si riparte, si batterà un’altra pista leggermente diversa da quella di questi giorni. Oggi è prevista anche una riunione in Prefettura, per fare il punto e per decidere come proseguire da qui in avanti, un passaggio...

