VAL DI ZOLDO - Decimo e ultimo giorno di ricerche (forse). Di Federico Lugato, il 39enne mestrino scomparso giovedì 26 agosto dopo essere uscito per una passeggiata in Val di Zoldo, non ci sono tracce. Domani la Prefettura sospenderà le operazioni per un vertice a Palazzo dei Rettori in cui si deciderà se continuare a mantenere uomini, mezzi e risorse a Pralongo. Ma la macchina che si è messa in moto, grazie ai numerosi appelli della moglie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati