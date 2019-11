Federico Buffa, principe dello storytelling, incanta anche a teatro

di Maurizio Ferin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Parlare con Federico Buffa è come aprire le finestre al mattino presto. Rinfresca le idee e cambia aria all'ambiente. Perché l'avvocato e principe dello storytelling trasmette la sensazione di essere una persona con cui si può affrontare qualsiasi argomento. Probabilmente è il motivo per cui «il pubblico che ci segue a teatro (e dico ci, non mi, perché non sono da solo) è fatto di uomini e donne che normalmente a teatro non vengono», come spiega lo stesso Federico. Per ascoltare...