Contagiato dalla febbre Dengue: lotta alla zanzara tigre in Valbelluna

di Eleonora Scarton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caso di Dangue in sinistra Piave: una persona di ritorno da una vacanza in un paese tropicale è stata ricoverata all’ospedale San Martino di Belluno perchè ha contratto questa malattia infettiva. La persona, probabilmente un uomo, non è in pericolo di vita e sta seguendo una terapia a cui sta rispondendo positivamente. In tutta la sinistra Piave parte intanto la disinfestazione per evitare che il virus possa diffondersi.