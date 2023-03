PEDAVENA - Un pedavenese alla Farnesina: Lorenzo Molin, a soli 27 anni, è uno dei 35 vincitori del concorso nazionale di accesso alla carriera diplomatica ed ora si appresta ad affrontare i nove mesi di prova all'interno della Farnesina. Un risultato davvero importante che riempie di orgoglio la sua famiglia, ma anche l'intera comunità pedavenese.

IL PERCORSO

Lorenzo Molin ha conseguito il diploma al liceo linguistico Renier di Belluno per poi intraprendere gli studi universitari con la triennale e la magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche all'Università di Bologna-Campus di Forlì. Nel 2016 ha partecipato anche al progetto Erasmus a Valencia e poi ha frequentato il corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica all'Università Luiss Guido Carli di Roma. Un iter che conferma il notevole impegno di Lorenzo nel suo percorso di studi e che gli ha permesso di accedere alla carriera diplomatica, sogno che nutriva fino dai tempi della scuola media che ha frequentato a Pedavena. Ora inizierà il periodo di prova di nove mesi alla Farnesina dove si impegnerà con i consueti entusiasmo ed umiltà che ha dimostrato in questi anni. Per lui sarà un grande orgoglio ed un onore lavorare per il Paese, per la difesa dei suoi interessi, dei suoi cittadini e per la promozione dei suoi valori.

L'IMPEGNO

«La comunità si congratula con Lorenzo Molin per essere risultato, a 27 anni, tra i 35 vincitori del concorso nazionale di accesso alla carriera diplomatica concluso in dicembre a Roma dopo una durissima selezione -premette il sindaco di Pedavena, Nicola Castellaz- Lorenzo si è sempre impegnato con le associazioni, con la parrocchia, nel mondo del volontariato e per il bene della comunità. Ricordo la sua partecipazione nel 2013 da neo diciottenne alla serata di consegna delle Costituzioni italiane quando già aveva dimostrato il suo interesse per la materia ponendo alcuni quesiti ai relatori Milena Piasente, dirigente all'Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo, e il giornalista Ferruccio De Bortoli».

L'AUGURIO

«Quando un giovane di capacità si impegna con perseveranza, spirito di sacrificio e studi rigorosi riesce a raggiungere un obiettivo così importante come l'inizio della carriera diplomatica, non posso che salutare un tale risultato con particolare soddisfazione ed orgoglio conclude Castellaz -. A Lorenzo auguro ogni bene e di salire presto i diversi gradini delle gerarchie diplomatiche, nella consapevolezza sì delle difficoltà che questo comporta, soprattutto perché la sua attività lo porterà in giro per il mondo, ma nella certezza che sarà un percorso lastricato anche di tante soddisfazioni». Un risultato che inorgoglisce quindi il paese e, ovviamente, la famiglia di Lorenzo, in particolare la mamma Caterina ed il papà Claudio che gli sono sempre stati a fianco aiutandolo nel suo percorso di studi, ma anche di vita.