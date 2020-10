È cominciata ieri con l’inaugurazione del Famila Superstore la nuova vita di viale Dolomiti. Un evento che ha avuto non solo il favore del sole>, ma anche della presenza di molta gente che non è voluta mancare all’inaugurazione. A dare il senso dell’apertura e dell’importante iniziativa commerciale è stato Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm, che ha preso la parola prima del taglio del nastro, all’esterno del negozio: «Siamo attivi a Ponte nelle Alpi da molti anni e siamo contenti di rinforzare la nostra presenza. Questo nuovo negozio sarà più moderno e più grande del precedente e ci dà la possibilità di assumere più persone e di offrire un servizio migliore ai nostri clienti. Siamo infine contenti di restituire vita all’area ex Comedil, che da tantissimi anni cercava una destinazione: è fondamentale recuperare le aree degradate, tanto più se all’interno di contesti urbani come in questo caso».

SUPERFICIE DI 2500 MQ

Un negozio molto più grande del precedente, lontano solo qualche decina di metri, accolto tra gli applausi. L’area di vendita sarà infatti di 2.500 metri quadri, avrà a disposizione 10 casse e darà occupazione a 45 addetti – tutti locali- più 15 per i servizi prestati da società esterne. Sugli scaffali, l’assortimento potrà contare su 13.500 articoli di alimentari confezionati, quasi 2.000 articoli di prodotti freschi e freschissimi, oltre 2.000 articoli non alimentari. Ai primi visitatori sono apparsi subito gli elementi che più caratterizzeranno il nuovo punto vendita: la cantina con circa 800 etichette tra vini e birre, un’attenzione particolare a vini del territorio, birre artigianali, banchi di carne, pesce, salumeria e panetteria. Grande spazio è dedicato anche al mondo del salutistico con prodotti senza glutine, prodotti dietetici, sostitutivi del pasto e prodotti senza lattosio, zucchero, uova. All’interno trova spazio anche un bar con posti a sedere per colazioni, pranzi, aperitivi e pizza da asporto.

ENERGIA PULITA

Il nuovo Famila di Ponte nelle Api è all’avanguardia anche sotto il profilo energetico: infatti è stato interamente costruito in classe A, ha un impianto fotovoltaico sul tetto che copre gran parte del fabbisogno dell’edificio e l’illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Ancora: l’attività di vendita di vino sfuso consente la riduzione degli imballaggi e riduce l’impatto sull’ambiente. Infine il parcheggio prevede oltre 250 posti auto, di cui 4 dedicati alla ricarica delle auto elettriche. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale che con il sindaco Paolo Vendramini, ancora nello scorso mandato, ha lavorato per evitare che nell’area sorgessero cinque condomini alti sino a 8 piani.

«L’area dell’ex Comedil brilla di una nuova luce. E inserisce il primo tassello lungo un importante percorso di riqualificazione, pronto a scrivere un altro capitolo della storia commerciale e produttiva di Ponte nelle Alpi - ha detto il primo cittadino -. Oggi si apre una nuova fase. Perché, solo un anno fa, questa era una zona degradata, in cui mancava una progettualità definita. Tuttavia, grazie a un imprenditore illuminato come Cestaro, adesso Ponte ha uno spazio riqualificato: non solo per quanto concerne la parte commerciale, ma anche per la viabilità».

TANTE LE NOVITÀ

Insieme al patron Cestaro e a Vendramini, erano presenti la vicesindaca Lucia Da Rold, l’assessore alle Attività produttive Andrea Pontello e l’onorevole Roger De Menech, il presidente della Provincia Roberto Padrin e don Francesco Santomaso. Il nuovo Famila è figlio di un accordo pubblico-privato: «Un accordo unico, in provincia. E ne siamo onorati ha concluso Vendramini - perché, a cascata, sono arrivate ulteriori opportunità: dalla nuova piazza ai lavori della ferrovia. E tanti altri imprenditori stanno scegliendo Ponte nelle Alpi per le loro aziende». E ieri è stata confermata per venerdì 30 ottobre l’apertura del nuovo Eurobrico che si insedierà negli spazi adiacenti.

