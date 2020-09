La bella vita del falso diplomatico: da Belluno a Capri fra ristoranti e gite in barca

BELLUNO - Falso diplomatico di origini croate residente a Belluno arrestato a Capri. L'uomo aveva fornito false generalità in un albergo a cinque stelle, mettendo in atto varie truffe con documenti non validi e spendendo denaro in barche e ristoranti.



L'uomo, già ricercato per gli stessi reati da Carabinieri e Polizia di Roma, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Capri. Questa mattina il rito per direttissima: il giudice dopo aver convalidato l'arresto, lo ha condannato ad otto mesi per aver dichiarato false generalità mentre per la truffa ha effettuato lo stralcio. Per il croato, dopo la condanna, il giudice ha disposto l'immediata scarcerazione.