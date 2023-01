Computer in tilt: Falco, l'elicottero del Suem, ancora fermo

PIEVE DI CADORE - Continua il calvario di Falco: dopo i guasti che hanno bloccato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore in agosto e in due riprese il 5 gennaio (per un'anomalia all'impianto di rifornimento) e dieci giorni dopo per un problema informatico, ieri mattina altro stop. Questa volta era andato in blocco il computer di bordo. Il ricambio non era disponibile a Trento e neppure in Germania dove normalmente viene è reperibile. Il nuovo computer è stato quindi individuato in un centro in Lombardia e nel pomeriggio di ieri era già in arrivo a Pieve di Cadore. Contemporaneamente è stato contattato anche il tecnico specializzato per l'installazione e la configurazione. Oggi il problema dovrebbe essere risolto e l'elicottero pronto per tornare a volare.



L'ALTERNATIVA



Le emergenze che necessitano di elisoccorso sono comunque garantite dalla rete Suem.In particolare, l'equipaggio sanitario Suem dell'Ulss Dolomiti con il Soccorso Alpino e il Cinofilo della Guardia di Finanza, attraverso l'elicottero dell'Air Service center, sono intervenuti ieri prima nella valanga che ha interessato pista Fedare sul Nuvolau, poi si sono portati in zona Marmolada - Padon per la seconda valanga che ha interessato il territorio. I fermi tecnici dell'elicottero di Babcock assegnato all'Ulss Dolomiti delle ultime settimane hanno cause diverse: il fermo di inizio gennaio era dovuto ad un problema della pompa di rifornimento della base Hems, il fermo della scorsa settimana a un allarme avvenuto in fase di atterraggio generato da una manovra brusca. In tutti i casi che coinvolgono allarmi o segnalazioni dei sistemi di monitoraggio di bordo, la priorità è quella relativa all'equipaggio imbarcato, e pertanto se indicato l'elicottero viene posto fuori servizio per il tempo necessario alle verifiche.



I PRECEDENTI

Era successo così alla fine di agosto scorso quando al momento di scaricare i dati periodici dell'elicottero che viene effettuato per verificare in via preventiva eventuali problemi alla macchina, emersero alcuni allert che determinarono il fermo tecnico del velivolo per alcuni giorni. Il 5 gennaio scorso, in piena stagione turistica, il secondo fermo legato questa volta ad anomalie nelle operazioni di rifornimento di carburante. Un giorno senza Falco e si arriva al 15 gennaio quando l'elicottero non decolla dalla pista Fernazza nel comprensorio del Civetta dove era atterrato per un intervento di soccorso: si scoprirà poi che il fermo era legato ad un problema informatico innescato da una manovra troppo brusca. Ieri il quarto stop legato al computer di bordo.