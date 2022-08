Parte dal camping in passeggiata e non torna: angoscia per Tommaso, 46 anni

FALCADE - Attorno alle 20 di oggi 31 agosto il Soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per prendere parte alla ricerca di un 46enne di Ferrara, partito nel primo pomeriggio dal Camping Eden di Falcade per una camminata e non rientrato. Tommaso, capelli castani, è alto 1 metro e 80 ed è di corporatura normale, indossa una tuta da ginnastica scura, scarponi e ha uno zaino nero con sé. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri.